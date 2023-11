Lo aveva detto. C'era stato un sussulto quando aveva visto i titoli dei tg e aveva pensato al dolore atroce di un padre e una madre che perdono la figlia. Luigi, Gino, De Nitto, il padre di Veronica, la ragazza di Latina uccisa negli States, aveva scritto una bellissima lettera al padre di Giulia Cecchettin, la ragazza uccisa dal fidanzato Filippo Turetta. Il padre di Giulia ha risposto ieri con un messaggio carico di significato a Gino. «Ti sono vicino vorrei abbracciarti quanto prima», aveva scritto De Nitto e dalla famiglia, è arrivata una risposta a testimonianza del grande cuore e della sensibilità dei Cecchettin nonostante un dolore devastante. «Lo faremo quanto prima», ha scritto il papà. Gino De Nitto nei giorni scorsi aveva sottolineato che sono necessarie delle leggi per tutelare l'integrità delle donne. Il suo appello era rivolto al Presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

