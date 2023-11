Esplode il De Angelis, primo cittadino sonninese dal 2013 al 2023 e dallo scorso maggio vicesindaco. In questi giorni, in occasione delle elezioni scolastiche in corso di svolgimento, ha inviato un vocale ad un'amica di famiglia in procinto di candidarsi con la lista dove figura anche la moglie del consigliere di minoranza Dario Iacovacci. Consigliere con il quale ha intrapreso, ormai da mesi, uno scontro dialettico sopra le righe e poco consono, per entrambi, al ruolo di rappresentanza politica che ricoperto da entrambi. De Angelis nel vocale, con tono irridente e canzonatorio dice: «Perché ti candidi con Luisa. Che ti abbiamo fatto? Lei è la moglie di Dario Iacovacci. Quello meriterebbe una mitragliata per quello che dice e per come lo dice!». Una battuta assolutamente fuori luogo, specialmente perché Dario Iacovacci è il fratello del Carabiniere Vittorio Iacovacci, ucciso in un attentato terroristico in Congo, proprio con una mitragliata. Ecco, quel messaggio è stato recapitato proprio al destinatario della frase, ovvero Dario Iacovacci.