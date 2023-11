La vicenda della variante urbanistica nel quartiere Q3, per la realizzazione del complesso commerciale in fase di ultimazione all'angolo tra via del Lido e la statale Pontina ormai prossimo all'apertura, ha letteralmente mandato in confusione gli uffici comunali. O forse sarebbe il caso di dire che ha fatto scattare le autodifese all'interno dell'ente municipale, tra diversi settori, a tutela di una procedura amministrativa piena di zone d'ombra, evidenti favoritismi concessi nei riguardi di chi ha promosso e realizzato la grande superficie di vendita spacciata per tre medie strutture commerciali. L'ultima difesa d'ufficio si è attivata per mascherare la svista sul mancato rispetto delle distanze dalla strada statale Pontina, ovvero sulla proprietà della complanare che costeggia la 148. Di recente infatti il dirigente del Servizio Patrimonio ha comunicato a un consulente tecnico di parte, che non è chiara la paternità dell'arteria stradale al confine con i nuovi negozi.