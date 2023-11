I ladri colpiscono tre attività commerciali nel quartiere di Aprilia Nord in meno di un'ora. Nella notte tra mercoledì e giovedì si sono infatti registrati tre furti a distanza ravvicinata in un lasso di tempo ridotto: prima è stato colpito il bar Specialty in via dei Lauri, successivamente il bar-caffè Vergnano del supermercato Conad tra via Foscolo e via Fiume e infine il supermercato Carrefour-Ciccotti in via Deledda.

Intorno a mezzanotte i ladri si sono introdotti da Specialty, mentre il furto al bar del Conad si è registrato intorno a mezzanotte e mezza. qui i ladri hanno forzato la porta d'ingresso (danneggiandola) per entrare, rubando il fondo cassa (circa 400 euro) che si trovava nel registratore e alcuni tramezzini. L'allarme è immediatamente scattato ma all'arrivo dei titolari dell'esercizio e dei vigilantes i ladri erano giù fuggiti. Le telecamere di videosorveglianza hanno però ripreso la scena individuando due persone a volto coperto. Il terzo furto si è invece registrato all'1.00 di notte al Carrefour Ciccotti in via Deledda.

La tempistica e la distanza ravvicinata tra i tre esercizi, tutti racchiusi in poche centinaia di metri nel quartiere Aprilia Nord, lasciano pensare che gli autori possano essere gli stessi ma sul caso indagano i Carabinieri del reparto territoriale, che hanno raccolto la denuncia dei titolari delle varie attività. I militari stanno vagliando i filmati delle telecamere di videosorveglianza presenti sul posto e nelle vicinanze alla ricerca di elementi utili all'identificazione dei ladri.