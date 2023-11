Il 21 novembre 2023, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Formia, a seguito di mirata attività investigativa scaturita dalla denuncia della persona offesa, una donna cl. 85 originaria di Formia, ha deferito in s.l. un uomo cl. 91 di origini napoletane, ma residente nel comune di Minturno, già gravato da precedenti di polizia, per i reati di rapina ed estorsione commessi a danni della malcapitata. In particolare, il reo, attraverso l'uso della forza e delle intimidazioni mosse a scapito della donna - che aveva frequentato in passato - era riuscito a farsi consegnare diverso contante mediante plurime richieste estorsive susseguitesi nel tempo e culminate con l'esecuzione di una vera e propria rapina alle prime ore del mattino del 21 novembre u.s. Solo a questo punto la vittima ha trovato la forza di chiedere aiuto e rivolgersi ai militari dell'Arma. Il personale in divisa è prontamente intervenuto presso l'abitazione della donna, luogo in cui poco prima il malvivente l'aveva aggredita riuscendo a sottrarle euro 100. I militari hanno quindi dato il via alle ricerche dell'uomo, che sono culminate poco dopo, visti i diversi indizi che lo stesso aveva disseminato e con cui è stato possibile risalire in maniera certa alla sua identità- Il responsabile dell'atto criminale è stato così fermato all'interno della sua abitazione impedendogli di reiterare la grave condotta criminosa fino allora posta in essere ed ora al vaglio della competente A.G.