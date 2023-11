Il 23 novembre 2023, in Latina, i Carabinieri della Stazione di Borgo Sabotino, a conclusione di attività di indagine, deferivano all'A.G. di Latina un 47enne per il reato di truffa, il quale induceva un ignaro automobilista sempre del capoluogo pontino che doveva rinnovare la polizza assicurativa della propria autovettura, ad effettuare un bonifico di circa 900,00 euro sulla sua carta prepagata senza stipulare il contratto assicurativo promesso

