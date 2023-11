Accoltella un uomo di origini tunisine in via San Carlo e fugge, ma ha le ore contate perché fortunatamente i molti testimoni presenti lo hanno riconosciuto. Il fatto è accaduto ieri sera poco dopo le 20 e 30 a Sezze, quando le vie del paese iniziavano a popolarsi di persone che come ogni venerdì sera affluiscono nei vari locali del centro storico. Sembra che la rissa sia iniziata in piazza dei Leoni, nel cuore della città dei Lepini, ma poi la discussione è proseguita per concludersi con un accoltellamento.

Il regolamento di conti sarebbe avvenuto quindi lungo i vicoli che danno su via san Carlo, a quanto pare un uomo del posto ha aggredito la vittima ferendola all'addome con due coltellate ed una terza alla caviglia. Da questa aggressione tra i due è scaturito un parapiglia con altre persone, straniere, che hanno cercato di raggiungere l'uomo che ha usato il coltello. Poi lo hanno inseguito correndogli dietro, fino a quando nella l'uomo si è trovato di fronte una autovettura a sbarragli la strada. Non c'ha pensato due volte ed è saltato sopra il parabrezza dell'auto che stava imboccando via san Carlo. La ragazza che guidava l'auto è riuscita a frenare ma ha avuto una vera crisi di panico, quando l'uomo gli è letteralmente salito sul parabrezza, sfondandolo, per poi continuare la sua fuga.

Forse per sottrarsi ad un prevedibile pestaggio? Certo è che andando a sbattere con il corpo contro il parabrezza di un'auto che sopraggiungeva ha spaventato la conducente al tal punto da richiedere l'intervento di una seconda ambulanza del 118. Sul posto sono immediatamente sopraggiunti gli uomini dell'Arma dei Carabinieri di Sezze e Latina. Sul posto anche il sindaco Lidano Ludici che era a poca distanza dal luogo dell'accaduto. Il sindaco ha espresso solidarietà alla ragazza e si è dichiarato preoccupato per l'accaduto che ha generato non poca apprensione tra i residenti del quartiere ed a chi, di solito, transita a ridosso del Terminal del Cotral e del trasporto locale, di porta Sant'Andrea.