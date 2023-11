La Procura di Latina ha aperto un'inchiesta per accertare che l'esibizione del dj francese Bob Sinclar, della scorsa estate, sia andata in scena con tutte le autorizzazioni necessarie. È emerso nei giorni scorsi, quando i Carabinieri del comando provinciale di Latina si sono recati in Comune per acquisire gli atti relativi al concerto che si era svolto, la sera del 4 agosto scorso, davanti a migliaia di spettatori in piazzale Loffredo a Capoportiere, sul lungomare. Dal punto di vista amministrativo non sembra mancare nulla, ma gli inquirenti sono chiamati a valutare gli eventuali risvolti penali delle procedure attuate in quelle frenetiche ore che avevano preceduto l'esibizione dell'artista di fama internazionale.

I militari del colonnello Christian Angelillo giorni fa si sono presentati negli uffici della segreteria generale del Comune con un decreto di acquisizione degli atti relativi al concerto, su delega della Procura. Sotto esame c'è la procedura che aveva richiesto una serie di variazioni, nel corso della valutazione amministrativa che fu compiuta tra luglio e agosto, servite per superare una serie di impedimenti derivati principalmente da questioni ambientali. L'evento infatti fu organizzato e ospitato dall'Hotel Fogliano che ricade in buona parte nella zona protetta del Parco Nazionale del Circeo, all'angolo estremo che costituisce il confine col litorale estromesso dall'area tutelata. Quindi se inizialmente era stato negato il permesso di utilizzare la spiaggia per ospitare la platea degli spettatori, gli organizzatori avevano ovviato decidendo di spostare il palco a ridosso di piazzale Loffredo, che si trova all'esterno del Parco Nazionale, utilizzandolo per ospitare il pubblico pagante.

All'origine della richiesta di accertamento della Procura c'è principalmente la legittimità del permesso concesso per lo svolgimento dell'esibizione. Stando a un primo esame della pratica sembra che tutti gli uffici comunali dei diversi settori coinvolti avessero dato un parere positivo, ma nella prima fase della richiesta di autorizzazione, sostenuto anche da uno studio dell'acustica, era stata necessaria una Valutazione di Incidenza (Vinca) che in seguito alla modifica della collocazione di palco e platea non sarebbe più servita: su questo aspetto si concentrano le attenzione degli inquirenti, ovvero sulla necessità o meno di avviare la Vinca. Altro aspetto riguarda poi il ruolo del Comune nell'attivazione della procedura per la gestione dell'ordine pubblico con la conseguente modifica della viabilità, che aveva fatto registrare dei ritardi, tanto da costringere la Prefettura a correre ai ripari convocando un tavolo istituzionale in tempi stringenti per evitare ricadute sulla gestione del traffico.