È stato quindi ritenuto opportuno procedere al controllo dell'uomo, il quale è stato trovato in possesso di circa 120 grammi di cocaina e circa 10 grammi di cannabinoidi. Alla luce degli elementi descritti, l'uomo è stato arrestato e posto agli arresti domiciliari in attesa dell'udienza di convalida.

La Questura di Latina, parallelamente alle attività ad Alto Impatto, continua a favorire specifiche attività investigative finalizzate all'individuazione delle reti di spaccio di sostanze stupefacenti e, a tal riguardo, nella serata di giovedì ha tratto in arresto un 45enne responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli