I Carabinieri della Sezione Radiomobile del N.O.R.M. della Compagnia di Latina, nel bel mezzo della notte del 24 novembre 2023 sono intervenuti in Viale Nervi nel Comune di Latina per una lite in corso tra tre persone, due uomini ed una donna, nel cortile di un'abitazione.

Giunti immediatamente sul posto, i militari hanno sorpreso i due maschi che brandivano rispettivamente una bottiglia di vetro rotta ed una mazza da baseball.

La donna presente, invece, all'atto del controllo della pattuglia, inspiegabilmente andava in escandescenza, offendeva e minacciava il personale dell'Arma intervenuto, opponendo resistenza all'accompagnamento in caserma.

I due soggetti maschi sono stati deferiti all'A.G. per il reato di porto abusivo di oggetti atti ad offendere mentre la giovane sarà denunciata alla Procura della Repubblica di Latina per resistenza ed oltraggio a Pubblico Ufficiale.

La mazza da baseball è stata chiaramente posta sotto sequestro.