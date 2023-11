E' stato trasferito in ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale Città di Aprilia, l'uomo che ieri pomeriggio è caduto violentemente a terra dal suo scooter a seguito di un incidente stradale accaduto sulla tangenziale, all'altezza dell'area di servizio.

Ad entrare in collisione, per cause al vaglio degli agenti della Polizia Locale, un Suzuki Burgman e una Ford Fiesta. Subito dopo l'impatto, avvenuto intorno alle ore 18, sul posto è sopraggiunta un'ambulanza per sincerarsi delle condizioni del ferito.

L'uomo, rimasto sempre cosciente, ha lamentato dolori dovuti al colpo a terra. Per questo, per tutti gli accertamenti del caso, è stato portato presso il nosocomio di Aprilia. L'altra persona coinvolta nell'incidente, l'uomo alla guida della Ford Fiesta, è rimasta illesa. Oltre allo staff sanitario del 118, sono intervenute anche diverse pattuglie del comando di Corso della Repubblica, impegnate nei rilievi su strada utili alla ricostruzione della dinamica del sinistro. Sul posto erano presenti anche due pattuglie della Polizia di Stato del Commissariato di via Croce, in supporto per gestire la viabilità nel tratto interessato dall'incidente. Proprio qualche giorno fa, su queste colonne, abbiamo riportato l'appello dell'Associazione Familiari e Vittime della Strada per una manutenzione più attenta, vista la presenza di numerose buche e diverse criticità sulla tangenziale che collega da nord a sud la statale Appia nel territorio di Cisterna.