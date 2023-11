Le palme che svettano nelle aiuole spartitraffico di viale Bruxelles hanno preso fuoco nel primo pomeriggio di oggi in circostanze singolari. Buona parte delle piante infatti sono state avvolte dalle fiamme, quasi in contemporanea, lasciando presupporre che si sia trattato di un atto vandalico compiuto con l'intento di danneggiare gli arredi urbani. Non è neppure escluso che sia stata incendiata una delle palme e poi le fiamme abbiano raggiunto le altre piante a causa del forte vento. È stato necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco per spegnere i roghi nei pressi del condominio Colosseo, prima che le fiamme potessero pericolosamente estendersi.