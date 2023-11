Un sabato sera tragico. Un altro incidente sulle strade pontine. Uno schianto contro un pino della Migliara 56 con una Fiat Panda rossa che è stato fatale ad Umberto Coda, il 56enne di Terracina che in città, e non solo, era molto noto per aver organizzato più di un evento nell'ambito dello spettacolo. L'ultimo in ordine di tempo il concorso di bellezza "Miss Tempio di Giove" di cui Umberto è stato ideatore e conduttore, l'anno scorso, nella serata di piazza Municipio. Dal 6 novembre era stato nominato coordinatore provinciale del Partito Rivoluzione Ecologista Animalista.

Ieri sera, intorno alle 20, stava rientrando a Terracina da Sabaudia dove era andato per partecipare a un memorial e il destino ha voluto che non facesse più ritorno tra i suoi cari: la moglie Mara e i figli Lucia e Francesco.



Sul posto dell'incidente si sono subito portati i carabinieri della Compagnia di Terracina che hanno provveduto a sbarrare la strada per i rilevamenti di prassi in un buio avvolgente. Solo le poche luci delle case lì attorno e le torce elettriche hanno reso meno difficoltoso il lavoro dei militari. La scena, però, non ha lasciato dubbi: Umberto Coda deve aver perso il controllo del veicolo e ha finito la sua corsa contro l'albero. Ma la dinamica esatta si saprà soltanto nelle prossime ore.