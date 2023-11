L'ultimo saluto è in programma oggi nella chiesa del Santissimo Salvatore. Alle 15 don Luigi Venditti celebrerà il funerale di Umberto Coda, il 56enne di Terracina che ha perso la vita sabato sera in un incidente stradale sulla Migliara 56, nel territorio di Terracina al confine con quello di Sabaudia. Uno schianto contro un albero con la sua Fiat Panda rossa è stato fatale al noto organizzatore e conduttore di eventi nel mondo dello spettacolo, l'ultimo in ordine di tempo il "Miss Tempio di Giove" dell'anno scorso, che stava tornando da un evento pubblico che si è tenuto nella città delle dune nel contesto delle iniziative legate ai "Racconti di Sabaudia".