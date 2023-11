C'è anche Rio Martino nel rinnovato piano dei porti della Regione Lazio. La Giunta regionale, presieduta da Francesco Rocca, su proposta dell'assessore all'Urbanistica, alle Politiche abitative, alle Case popolari, alle Politiche del Mare, Pasquale Ciacciarelli, ha approvato la delibera per il Piano dei Porti di Interesse Economico regionale. Con questa delibera si raggiunge un passo importante per la definitiva entrata in vigore del principale strumento per la piena valorizzazione delle coste del Lazio in chiave economica, turistica e commerciale, tenendo conto, rispetto al primo Piano del 1998, della maggiore esigenza di preservare la tutela delle coste e del paesaggio.

Seguendo tale prospettiva, il nuovo Piano dei Porti si concentra, in particolare, sulla portualità destinata alla nautica da diporto, prevedendo nuovi siti e approdi di dimensioni comprese tra i 300 ed i 500 posti barca, in conformità con gli aspetti ambientali e costieri delle relative aree interessate. I siti individuati dal piano per la realizzazione di nuove strutture si trovano nei Comuni di Montalto di Castro, Tarquinia, Ladispoli, Latina (Rio Martino), Terracina, Formia e Ponza.

Abbiamo chiesto direttamente all'assessore Ciacciarelli di spiegarci le peculiarità di questo nuovo piano.

Assessore cosa rappresenta per lei l'approvazione del Piano dei Porti?

«L'approvazione in Giunta della Proposta di Deliberazione Consiliare avente per oggetto il Piano dei Porti di Interesse Economico Regionale costituisce un importante punto di svolta per lo sviluppo di una nuova pianificazione portuale nel Lazio, rimasta ferma dal 1998».



Quali criteri sono stati utilizzati nella redazione del Piano dei Porti?

«L'idea è quella di sviluppare una portualità destinata principalmente alla nautica da diporto, prevedendo nuovi porti/ approdi di dimensioni comprese tra i 300 ed i 500 posti barca, in sintonia con gli aspetti ambientali e costieri».

Quali sono i siti interessati dai nuovi approdi previsti dal Piano?

«Il Piano dei Porti prevede la realizzazione di nuove strutture ubicate nei comuni di Montalto di Castro, Tarquinia, Ladispoli, Latina (Rio Martino), Terracina, Formia e Ponza, aree già fortemente caratterizzate dalla proficua presenza nel proprio tessuto economico cittadino delle filiere dell'economia del mare».

Quali saranno le future azioni che metterete in campo in materia di Politiche del Mare?

«Certamente l'approvazione del Piano dei Porti, quale principale strumento di pianificazione, costituisce solo il punto di partenza di un preciso lavoro di coordinamento e collaborazione con le amministrazioni locali interessate per consentire in tempi celeri la piena realizzabilità delle progettualità previste, ma nello stesso tempo ritengo che il Piano dei Porti debba essere inteso come uno strumento dinamico, per tale ragione apriremo, insieme le nostre strutture regionali, un tavolo di confronto con tutti i comuni costieri interessati per verificare la fattibilità di nuove progettualità, propedeutiche alla crescita economica ed occupazionale della nostra regione».