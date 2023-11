L'Arma dei Carabinieri ha avviato da tempo, su scala nazionale, una campagna d'informazione per sensibilizzare i cittadini, in particolare gli anziani, sulle numerose tipologie di truffe di cui sono frequentemente vittime tante persone che sono portate a sottovalutare i doppi fini truffaldini di soggetti magari apparentemente rispettabilissimi.

E' partita immediatamente attività d' indagine da parte dei Carabinieri della locale Stazione per risalire all'identificazione del truffatore.

Nel corso del pomeriggio di sabato scorso, si è presentata presso la Stazione Carabinieri di Latina Borgo Podgora una signora 40enne del posto, denunciando di essere stata raggirata da uno sconosciuto che il giorno precedente l'aveva contattata sulla propria utenza telefonica, presentandosi come operatore delle Poste Italiane, e nel paventare possibili movimenti fraudolenti in uscita dal suo conto, la invitava ad effettuare un versamento di circa euro 4.000 su una carta di debito.

