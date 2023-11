Omicidio Giuroiu, condanna a 21 anni per Angelo Travali, assoluzione per il fratello Salvatore Travali. E'' questa la sentenza emessa oggi dai giudici della Corte d'Assise del Tribunale di Latina nei confronti dei due imputati accusati di aver partecipato all'uccisione del camionista romeno, trovato morto nel marzo del 2014 in un canale tra Latina e Cisterna. La vittima era stata sequestrata da alte tre persone che sono state condanne e il cui iter processuale è stato diverso.

Per Angelo Travali è stata esclusa l'aggravante delle modalità mafiose e i giudici hanno disposto il risarcimento nei confronti del Comune di Latina e dell'Associazione Caponnetto, per Salvatore assolto in base all'articolo 530 secondo comma, con formula dubitativa, i giudici hanno rigettato la richiesta di risarcimento alle parti civili. Nel corso della sua requisitoria la pubblica accusa, rappresentata dal pubblico ministero Luigia Spinelli, aveva chiesto la condanna all'ergastolo. Questa mattina dopo che hanno finito l'arringa gli avvocati Giancarlo Vitelli, italo Montini e Camillo Irace, ci sono state le repliche e poi le controrepliche e al termine della camera di consiglio i giudici hanno emesso la sentenza che è uscita poco prima delle 14. .