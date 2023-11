Nell'ambito dei servizi preventivi e di controllo attuati dai reparti territoriali di questo Comando Provinciale, presso gli scali ferroviari presenti in provincia di Latina, sia in stazione che a bordo treno, nella tarda serata di ieri 26 novembre, militari del N.O.R. – Aliquota Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Terracina hanno tratto in arresto, per il reato di furto con strappo, un 30enne, nigeriano residente in Formia, poiché mentre viaggiava sul treno della tratta Roma – Napoli, intanto che lo stesso era fermo allo scalo ferroviario della stazione di Monte San Biagio, ha strappato dalle mani di un giovane originario di Formia che era seduto all'interno del vagone, un telefono cellulare marca IPhone modello 14, dandosi a precipitosa fuga.

La vittima ha subito segnalato l'accaduto, fornendo dettagliata descrizione del malfattore, alla Centrale Operativa della Compagnia Carabinieri di Terracina, la quale ha diramato le ricerche. Una gazzella dell'Aliquota Radiomobile, immediatamente si è recata in zona ed ha individuato lo straniero, il quale nel giubbotto custodiva ancora il telefono cellulare asportato in precedenza. La refurtiva è stata quindi riconsegnata al denunciante.

Su disposizione del PM di turno presso la Procura di Latina, con cui i militari si sono rapportati in stretta sinergia, l'uomo è stato trattenuto presso le camere di sicurezza della Compagnia di Terracina in attesa del rito direttissimo, che si è tenuto nella mattinata odierna presso il Tribunale di Latina e durante il quale il Giudice ha convalidato l'arresto, ma si è riservato di esprimersi sull'adozione di una eventuale misura cautelare.