Nella mattinata odierna i Carabinieri della Sezione Radiomobile Carabinieri del Reparto Territoriale di Aprilia, nell'ambito di un'aderente strategia di monitoraggio e ascolto attivo per l'emersione del contrasto sui reati di violenza, traevano in arresto un 34enne apriliano per il reato di maltrattamenti nei confronti del padre, al quale mediante vessazioni, minacce e continue pressioni psicologiche, si faceva consegnare del denaro.

Il predetto, è stato posto a disposizione dell'Autorità Giudiziaria di Latina.