Lutto nella comunità Sikh in provincia di Latina, nella città delle dune e non solo. Si è spento infatti dopo una lunga malattia Dhillon Karamjit Singh per molto tempo Presidente dell'Associazione Gurwara Singh di Sabaudia e tra i più importanti rappresentanti della comunità Sikh a livello nazionale. Molti i suoi interventi a fianco delle istituzioni locali per promuovere l'integrazione e fare conoscere la cultura della comunità indiana. Una attività che ha permesso di costruire legami, basti pensare alla visita del Vice Ambasciatore della Repubblica indiana, Amararam Gujar che nei mesi scorso è stato accolto in Comune dal Sindaco di Sabaudia Alberto Mosca.

Lo scorso anno durante un incontro promosso dalla Cisl a Sabaudia Dhillon Karamjit Singh aveva dichiarato: "Abbiamo ottenuto un riconoscimento della nostra religione ma mancano ancora molti passaggi da fare" aggiungendo che "nel territorio pontino tanti giovani Sikh lavorano e creano nuovi posti di lavoro, inoltre sono legati alla società italiana perché anche i loro nonni hanno combattuto al fianco di tanti italiani, così come in altre realtà d'Europa".