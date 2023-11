A riportare sotto la lente d' ingrandimento l'emergenza abitativa, il dramma di chi si ritrova a vivere senza un tetto, in condizioni disagiate è il Partito Comunista di Gaeta Democrazia Sovrana Popolare Sud Pontino. "Dopo l'ennesimo nostro appello sul tema dell'emergenza abitativa, - spiegano gli esponenti della Sezione Mariano Mandolesi - per questioni umanitarie ancor prima che politiche ci troviamo oggi a portare all'attenzione pubblica il dramma di un caso specifico fra i tanti, quello della signora E.Q. Da anni denunciamo quanto la questione a Gaeta stia esplodendo, contribuendo sempre più allo spopolamento della città e all'allargamento delle sacche di miseria esistenti, con il paradosso di avvenire in una città dove esistono migliaia di seconde case, spesso però nelle mani di pochi e non disponibili se non a costi di affitto alti e per periodi limitati dell'anno. Se l'esodo è sotto gli occhi di tutti (residenti ufficiali scesi a 19.4423 al 1° Gennaio 2023, circa 550 emigrati all'anno con tendenza ad aumentare) quel che forse ancora sfugge è la disperazione crescente in molte famiglie locali meno abbienti o semplicemente non proprietari di casa."