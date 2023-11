Sono stati condannati rispettivamente cinque e anni e due mesi e due anni e sei mesi Valerio Toselli e Simone Petrucci arrestati lo scorso anno perchè ritenuti gli autori materiali del rogo che a gennaio 2022 distrusse il chiosco Duna 31.5. Toselli, assistito dall'avvocato Valentina Leonardi e Petrucci assistito dal legale Paolo Serrecchia sono comparsi ieri davanti al giudice del Tribunale di Latina Mario La Rosa, presente in aula il pubblico ministero Daria Monsurrò.



Nel mese di giugno scorso per la stessa vicenda era stata assolta Tatiana Rizzi. Condannata invece a due anni e 8 mesi la madre, Mirella D'Indio. Nei confronti di entrambe era stato disposto il rinvio a giudizio lo scorso primo gennaio e in quel contesto i legali avevano chiesto di procedere con l'abbreviato. Poi era stata fissata l'udienza. In base alle indagini svolte dai Carabinieri le due donne erano considerate le presunte mandanti dell'incendio. La posizione di Tatiana Rizzi, come già accennato era però cambiata.