Si è ritrovato faccia a faccia con i ladri che, per nulla intimoriti dalla sua presenza, hanno cercato di investirlo pur di riuscire a fuggire. È caccia ai banditi che nella notte tra domenica e lunedì hanno provato a rubare all'interno del supermercato Carrefour di via dei Volsci a Velletri, mandando all'ospedale il metronotte intervenuto a seguito dell'allarme. La banda, formata da almeno tre persone, è arrivata all'esterno dell'attività a bordo di un furgone, usando il mezzo come ariete per sfondare l'ingresso. Quest'azione ha fatto scattare il sistema di antifurto collegato alla centrale operativa della ditta di vigilanza "Rangers".

La pattuglia sopraggiunta in via dei Volsci ha sorpreso i banditi - tutti con il volto travisato - all'interno del supermercato, armati di bastoni e mazze. Braccati, i malviventi hanno subito recuperato il furgone cercando di uscire dal parcheggio. In quel momento, il personale del metronotte ha cercato di fermare il mezzo sparando alcuni colpi in aria. Poi, quando ha compreso che i ladri stavano per investirlo con il furgone, si è gettato a terra per evitare di essere colpito. I ladri sono riusciti a fuggire, ma a mani vuote, mentre la guardia privata ha riportato alcune contusioni nei momenti concitati della fuga dei banditi. L'uomo, un 55enne di Velletri, è stato portato al pronto soccorso dell'ospedale Paolo Colombo, con una prognosi di alcuni giorni.

In via dei Volsci, diverse pattuglie della Polizia di Stato del Commissariato di Velletri, diretto dal vicequestore Raffaele Franco, hanno avviato le indagini e le ricerche della banda. Presente anche il reparto della Polizia Scientifica di Roma. È stato ascoltato il metronotte ed è stato avviato un capillare controllo delle immagini di videosorveglianza del supermercato, ma anche di altre telecamere, sia pubbliche che private, utili a ricostruire la strada utilizzata dai banditi per la fuga.