I militari della Stazione CC di Ponza (LT), a seguito di mirata attività investigativa scaturita dalle denunce delle vittime, un avvocato di Modena e un imprenditore residente a Ponza, hanno deferito in s.l. un uomo cl. 2005 originario di Roma, per il reato di furto in abitazione.

In particolare il malfattore, nel corso della decorsa stagione estiva, previa effrazione delle porte finestre si era introdotto nelle due distinte abitazioni di vacanza dei denuncianti dalle quali asportava numerosi oggetti di arredo per un danno complessivo quantificabile in euro 1.500 circa, non sdegnando, durante i furti, di consumare anche delle bevande lasciate a refrigerare dai rispettivi proprietari.

Gli uomini dell'Arma attraverso vari accertamenti e anche grazie alle descrizioni da parte di alcuni testimoni oculari riuscivano a risalire all'identità del colpevole segnalando debitamente alla competente A.G. di Cassino.