Dalle ore 12 di oggi la circolazione ferroviaria sulla linea Linea Roma – Napoli, via Formia è sospesa tra Sezze e Priverno a causa dell'investimento di un gregge di animali da parte di un treno. I tecnici di Rfi sono sul posto per liberare la linea e riattivare il traffico ferroviario. Dalla sezione infomobilità, Rfi va sapere che è in corso la riprogrammazione dell'offerta ferroviaria.