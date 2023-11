Si è tenuto qeusta mattina, presso la Prefettura di Latina, la storica firma del contratto per la sede del nuovo commissariato di polizia ad Aprilia. Erano presenti il Questore Raffaele Gargiulo, il prefetto Maurizio falco, il sindaco di Aprilia Lanfranco Principi e anche la famiglia proprietaria dell'immobile che, a ridosso della via Pontina, ospiterà la nuova sede della Polizia.

Un momento dell'incontro in Prefettura, di Roberto Silvino

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli