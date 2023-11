Duna divorata, sul lungomare di Sabaudia il drammatico "spettacolo" dell'erosione. Gli scatti dalla costa di questa mattina, parlano purtroppo da soli. Ad effettuare una serie di sopralluoghi i volontari del gruppo di protezione civile Anc Sabaudia. L'equipaggio composto dal coordinatore, il maresciallo Enzo Cestra e dal volontario Jacopo Giulivo, nell'ambito dell'allerta meteo diramato dalla Protezione Civile Regionale, hanno effettuato attività di monitoraggio partendo dal lungomare. Si teme che possano verificarsi altri cedimenti alla Bufalara, soprattutto in prossimità del ponte ma anche a nella zona di Torre Paola lungo il canale romano. Il lungomare, cade a pezzi, il danno ambientale è enorme.

