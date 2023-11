Vento e pioggia causano il crollo di un muro di contenimento di una villetta lungo via Capo d'Acqua a Norma. Per evitare danni a mezzi e persone in transito la strada è stata chiusa in via emergenziale per permettere un intervento di rispristino. Lo rende noto il sindaco Andrea Dell'Omo che raccomanda la massima attenzione.