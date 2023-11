In sette sono stati rinviati a giudizio e per tutti il processo inizierà tra quasi un anno, il 4 novembre del 2024.

E' quello che ha deciso ieri pomeriggio al termine della camera di consiglio il giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Latina Giuseppe Molfese nei confronti di sei medici e un'infermiera dell'ospedale Santa Maria Goretti. Sono ritenuti i presunti responsabili del reato di omicidio colposo.

Una paziente, Emanuela Novello, 69 anni, di Latina, era morta in corsia ed era stata aperta un'inchiesta sulla scorta della denuncia presentata dai familiari. La tragedia era avvenuta al Santa Maria Goretti di Latina, era stata la Procura a delegare la Polizia giudiziaria di acquisire le cartelle cliniche per il dramma che risale al 16 febbraio del 2020.

La paziente era arrivata in ospedale a causa di un dolore forte all'addome e secondo l'accusa i camici bianchi hanno sottoposto la donna ad una serie di accertamenti strumentali immediati per fermare l'aneurisma che non sarebbe stato diagnosticato in tempo.

Subito dopo la donna era stata sottoposta all'esame della Tac, era stata operata d'urgenza ed era morta alcune ore