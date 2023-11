Un uomo è stato ucciso e la compagna ferita gravemente a coltellate. E' accaduto attorno alle 6 di questa mattina a Priverno, in pieno centro, in via Madonna del Calle. Sul posto ci sono i carabinieri di Priverno, il 118. I militari stanno cercando di ricostruire l'accaduto.

La donna, ferita è stata trasportata in eliambulanza all'ospedale San Camillo. Le condizioni sono gravi. L'uomo ucciso era il compagno della donna.