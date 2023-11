Si chiamava Germano Riccioni l'uomo ucciso a coltellate questa mattina poco dopo le 6 nella sua abitazione di via Madonna del Calle, zona centrale di Priverno. E' stato colpito dalle coltellate sferrate, stando ad una prima ricostruzione, dal figlio della compagna, il 33enne del posto Luigi D'Atino, al culmine di una lite famigliare. L'uomo è stato fermato dai carabinieri del posto che stanno ricostruendo l'accaduto. D'Atino ha ferito a coltellate anche la madre, elitrasportata al Goretti di Latina per via delle gravi lesioni riportate.

