I Carabinieri della Compagnia di Latina stanno indagando sull'inquietante aggressione subita da un giovane lunedì sera nel centro di Borgo Sabotino, avvicinato sotto casa da uno sconosciuto che l'ha preso per le spalle e ha cercato di strappargli dalle mani lo smartphone, finendo per ferirlo con un'arma da taglio. Lo sconosciuto è riuscito a dileguarsi, mentre la vittima ha richiesto le cure del caso, trasportato in ambulanza presso il pronto soccorso per le medicazioni e gli accertamenti medici.



Dell'indagine si stanno occupando i Carabinieri del Comando stazione di Borgo Sabotino che hanno avviato tutti gli accertamenti necessari per raccogliere gli elementi utili a inquadrare l'episodio e identificare l'autore. Stando a quanto emerso in una prima fase, ad aggredire il ragazzo sarebbe stato un uomo di colore. La vittima si trovava in piazzale Massaccessi, non lontano dal palazzo dove abita con la propria famiglia, quando è stata avvicinata dallo sconosciuto.