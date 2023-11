E' arrivata a Fondi la vincita più importante nell'ultimo concorso del Lotto. Nell'estrazione di ieri, come riporta Agipronews, vinti 50.596 euro in seguito alla combinazione 2-4-53-89 sulla ruota di Cagliari e all'opzione Lottopiù, con una giocata del valore di 5 euro. L'ultimo concorso del Lotto ha distribuito 4,8 milioni di euro, per un totale di oltre un miliardo da inizio anno.