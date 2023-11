Momenti di grande tensione poco fa in Tribunale a Latina, un uomo è entrato all'interno del palazzo di giustizia ed è stato fermato dai vigilanti e dalla Polizia dopo che si buttato addosso liquido infiammabile. Anche sul pavimento ha gettato benzina. Grazie al sangue freddo del personale intervenuto è stato immobilizzato. All'apparenza sembrava tranquillo ma poi si è alterato, a quanto pare chiedeva giustizia per un incidente stradale in cui aveva perso la moglie avvenuto alcuni anni fa e voleva parlare con qualcuno.

In piazza Buozzi quando è scattato l'allarme sono intervenuti i Vigili del Fuoco, il 118, la Squadra Volante, la Mobile e la Digos.