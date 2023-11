Un autocarro di un artigiano ha abbattuto la barriera anti camion installata all'ingresso del parcheggio, lato viale Le Corbusier, del centro commerciale Latinafiori. È successo all'ora di pranzo, quando il mezzo stava entrando nell'area adiacente al centro commerciale per un lavoro: l'autocarro in realtà rispettava l'altezza, ma a provocare l'urto con la barriera è stato il materiale che trasportava nel cassone. Quando ha sentito il rumore provocato dal contatto, il conducente si è subito fermato e l'arco di metallo è rimasto in bilico sull'autocarro, senza precipitare. Nessuno quindi è rimasto coinvolto, ma è stato comunque necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco per mettere in sicurezza la barriera.