Una ragazza di 22 anni è stata investita da un'autobus del trasporto pubblico locale mentre attraversava a piedi la strada da via Emanuele Filiberto verso via Romagnoli, mentre il mezzo pubblico, percorrendo la stessa strada nel medesimo senso di marcia, girava a destra su viale Cervone per rientrare nelle autolinee: l'investimento si è registrato proprio mentre il bus effettuava la manovra di svolta, in condizioni di visibilità non favorevoli per l'autista. L'incidente si è registrato nel primo pomeriggio e il conducente del pullman si è subito fermare per prestare i soccorsi alla ragazza, caduta sull'asfalto dolorante. Sono intervenuti quindi i soccorritori del pronto intervento sanitario con ambulanza e automedica per prestare le prime cure alla giovane, prima di trasportarla in ospedale per gli accertamenti medici del caso. Il conducente del pullman a sua volta è stato visitato sul posto, senza la necessità di essere trasportato in ospedale, per il comprensibile stato di agitazione conseguente al sinistro.