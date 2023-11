Un grave incidente stradale si è registrato stamattina poco prima delle ore 11 in via Botticelli nel centro di Latina. A poche decine di metri dall'incrocio con viale Cesare Augusto, un uomo ha fermato sul lato destro della strada il furgone dell'azienda per la quale lavora ed è sceso per una consegna in un condominio sul lato opposto, finendo però nella traiettoria di un'automobile che sopraggiungeva in quel momento. Dal canto suo il conducente della vettura non ha fatto in tempo a fermarsi per evitare l'impatto, ma ha cercato di deviare la marcia: l'investimento è stato inevitabile e in seguito all'urto e alla conseguente caduta, il pedone ha riportato ferite che hanno causato una copiosa perdita di sangue. L'automobilista si è subito fermato per prestare i soccorsi al ferito e dare l'allarme, poi un'ambulanza ha trasportato d'urgenza l'uomo di 40 anni presso il vicino pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria Goretti con un sospetto trauma cranico. Alla guida della vettura, una Kia Stonic, sedeva un uomo di 33 anni che è rimasto visibilmente scosso per l'accaduto e ha fornito una ricostruzione del sinistro agli agenti della Polizia Locale intervenuti per i rilievi del sinistro. Fin quando non sono state ultimate le operazioni di verifica e la sede stradale è stata liberata, via Botticelli è rimasta completamente chiusa al traffico.