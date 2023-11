Nella giornata del 29 novembre u.s., i Carabinieri della Sezione Radiomobile del Reparto Territoriale CC di Aprilia, procedevano alla denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Latina di due donne, entrambe di nazionalità rumena, rispettivamente di anni 37 e 21, resesi responsabili di furto di cosmetici all'interno di un noto esercizio commerciale cittadino. La merce asportata, per un valore complessivo di euro 130.00 veniva restituita all'avente diritto