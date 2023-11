I Carabinieri della Stazione Carabinieri di Sermoneta hanno deferito alla Procura della Repubblica di Latina un cinquantottenne di Norma per i reati di ricettazione ed indebito utilizzo di una carta bancomat. Lo scorso agosto, uno dei tanti turisti che hanno affollato il centro storico, subì il furto, del suo portafogli con all'interno anche la sua carta bancomat, utilizzata il giorno stesso del furto per eseguire prelievi ad uno sportello bancomat e per fare acquisti a diversi esercizi commerciali di Latina. Il turista romano, presentò la denuncia in una caserma della capitale e solo la immediata condivisione con i colleghi di Sermoneta, ha consentito di identificare l'autore dei reati. La breve conservazione delle immagini dei sistemi di videosorveglianza, resero necessari urgenti accertamenti con la acquisizione delle immagini, che hanno consentito ai militari di identificare compiutamente l'uomo risultato residente a Norma.