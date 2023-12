Le cose non erano proprio tutte in ordine nell'iter che ha portato alla realizzazione del complesso commerciale tra via del Lido e la strada statale Pontina. I nodi sono venuti al pettine nei giorni scorsi quando è stata comunicata la fine dei lavori e in Comune è pervenuta la prima segnalazione certificata di agibilità per l'apertura di una delle tre medie strutture di vendita. A impedire lo svolgimento dell'attività commerciale è l'assenza delle autorizzazioni definitive per l'apertura dei tre passi carrabili, finora utilizzati in via provvisoria per le operazioni di cantiere. Per questo motivo, nel tardo pomeriggio di ieri, il Servizio Attività Produttive del Comune ha dovuto emettere un'ordinanza di cessazione dell'attività per il negozio Maury's, notificata via pec dopo che per due giorni l'ente locale ha dovuto fare i conti con passaggi societari che avevano mutato la titolarità delle licenze commerciali, di fatto vanificando la notifica dei due diversi dinieghi espressi dagli uffici comunali.

La vicenda rasenta il grottesco perché l'apertura della prima delle tre medie strutture di vendita, nonostante l'assenza dei requisiti necessari, è stata agevolata da un doppio cambio di società nel giro di pochi giorni, nella conduzione del negozio. La prima impresa era subentrata venerdì 24 chiedendo la voltura del titolo unico concesso lo scorso anno alla società che ha promosso la variante nel quartiere Q3.