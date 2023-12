Trasportavano quintali di rifiuti nelle periferie di Aprilia senza alcun tipo di autorizzazione per questo genere di attività, probabilmente con l'obiettivo di scaricarli lontano da occhi indiscreti. Tuttavia grazie al lavoro dalla Polizia Locale di Aprilia due veicoli carichi di rifiuti (un autocarro e un furgone cassonato) sono stati fermati e sottoposti a sequestro. Un'operazione condotta nei giorni scorsi dagli agenti del settore Viabilità in collaborazione con i colleghi del nucleo Ecologia, che dopo un'intensa attività di monitoraggio sono riusciti a individuare i due svuotacantine con i furgoni colmi di materiali di vario tipo: uno nel quartiere Fossignano, l'altro nel centro urbano proveniente dalla zona sud di Aprilia.

Dalle successive verifiche è emerso che entrambi i conducenti erano sprovvisti di ogni tipo di autorizzazione per smaltire l'enorme carico trasportato. Rifiuti che con molta probabilità sarebbero stati abbandonati nei borghi di Aprilia, magari in un fosso oppure in qualche campo incolto.

Per questo motivo è scattato il sequestro dell'autocarro e del furgone cassonato, mentre per i due svuotacantine - entrambi di Aprilia - è scattata una maxi sanzione e la denuncia per attività non autorizzata al trattamento e allo smaltimento di rifiuti. La brillante operazione è stata frutto della sinergia tra gli agenti del settore Viabilità e quelli del nucleo Ecologia, una collaborazione che ha permesso di individuare i mezzi.

Ma soprattutto questa attività dimostra la massima attenzione che la Polizia Locale coordinata dal comandante Massimo Giannantonio riserva alla tutela dell'ambiente, in particolare alla lotta contro l'abbandono di rifiuti e contro la formazione di discariche abusive a cielo aperto; un risultato che assume maggior valore considerando la notevole estensione del territorio di Aprilia (17.700 ettari) e la carenza di organico del comando di viale Europa.