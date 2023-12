E' stato affidato l'incarico al medico legale per eseguire l'autopsia sul corpo della donna di 65 anni residente a Latina, morta subito dopo che aveva eseguito un esame al cuore e che era andato bene in base ai primi riscontri.

Il dramma si era consumato all'uscita da una struttura sanitaria privata di Latina in pieno centro nel giro di una manciata di minuti.

Sono stati i Carabinieri di Latina ad acquisire le cartelle cliniche per capire le cause dell'improvviso decesso della donna, residente a Latina. Il pubblico ministero Giuseppe Bontempo, titolare del fascicolo, ha affidato l'incarico al medico legale per eseguire l'esame e non lasciare nulla al caso e stabilire le cause della morte.



La donna che aveva 65 anni era andata nella struttura sanitaria per un esame che le era stato prescritto: l'elettrocardiogramma, da qualche giorno è emerso che si sentiva debole e proprio per questo - a quanto pare - aveva deciso anche di fare dei controlli mirati. Poi mercoledì è avvenuto il dramma davanti ai famigliari che hanno subito dato l'allarme. Non solo i parenti ma anche altre persone che hanno assistito alla tragedia sono rimaste sotto choc. Dopo l'esame la 65enne ha accusato un malessere ed è crollata a terra. A nulla sono serviti gli interventi per rianimare la donna che lascia il marito e tre figli. A quanto pare soffriva di pressione alta e da qualche giorno si sentiva debole. La Procura ha aperto un'inchiesta.