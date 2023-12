Ha avuto il coraggio di denunciare il suo strozzino, un uomo di origine bosniaca residente ad Ardea, e i Carabinieri l'hanno aiutata mettendo in atto uno stratagemma per incastrare l'uomo, e destinarlo al carcere di Velletri con l'accusa di usura ed estorsione. Qualche tempo fa le aveva prestato un po' di soldi, ma ben presto la donna, anche lei di Ardea, si è resa conto che l'uomo non ha voluto solo vedersi restituito il prestito, ma voleva ottenere più soldi applicando interessi altissimi. La vittima, sotto pressione e minacce di ritorsioni ha consegnato fino a 53mila euro, ma l'aguzzino non contento ne pretendeva ancora 27mila. Una situazione insostenibile per la donna che si è fatta coraggio e ha deciso di raccontare tutto ai Carabinieri. I militari hanno ascoltato la donna e hanno messo in atto un piano. La donna si è presentata all'ennesimo appuntamento con 500 euro, già fotocopiati dai Carabinieri, e un microfono nascosto. Al momento della consegna dei soldi i militari sono entrati in azione ed arrestato il bosniaco.