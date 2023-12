Una scazzottata in pieno centro cittadino, poco dopo le 16 di ieri pomeriggio, ha mandato in allarme i residenti di zona porta Pascibella. Poteva finire peggio ma il tempestivo intervento dei Carabinieri ha evitato che la lite degenerasse prendendo un'altra piega. Ieri in un tranquillo pomeriggio di pioggia e desolazione, mentre vari gruppi etnici si trovavano più o meno assiepati nei soliti luoghi, tra via Resistenza e viale Guglielmo Marconi, mentre altri presidiavano i soliti punti di incontro, una scazzottata tra due rumeni ha scosso la quiete.

Immediato l'intervento dei militari della stazione dei Carabinieri di Sezze, diretta dal comandante Gaetano Borrelli, che sono riusciti a placare il litigio scoppiato tra i due, mentre un terzo tentava invano di separarli. Sembra che ad un certo punto sia pure saltato fuori un coltello: le persone coinvolte erano ubriache, i militari indagano per rissa. Un'arma tutt'altro che inusuale in molte culture europee, così come fino a qualche decennio fa, lo era anche in molti paesi del centro e del sud Italia.

Tre romeni sono stati denunciati dai Carabinieri di Sezze all'autorità giudiziaria per possesso illegale di armi da taglio