Gli agenti del Commissariato Anzio-Nettuno, in tutta la zona di loro competenza, hanno controllato 6 sale giochi nelle quali sono state riscontrate alcune irregolarità, tra cui l'assenza del titolare della licenza o di un suo rappresentante, per cui si è provveduto a notificare ai titolari stessi le previste sanzioni.

Inoltre i poliziotti della squadra giudiziaria hanno arrestato un 43enne italiano per il reato di spaccio. A seguito di specifici servizi i poliziotti hanno perquisito l'auto e l'abitazione dell'uomo e hanno rinvenuto 163 grammi di cocaina, 48 grammi di hashish e 15 grammi di marijuana.

Alla fine degli accertamenti l'uomo è stato arrestato e l'arresto è stato poi convalidato.