Una banale lite tra compagni di classe è sfociata ieri in un episodio di violenza, con uno studente che ha aggredito un suo coetaneo colpendolo con una sedia. È successo in mattinata all'interno di un'aula della succursale dell'istituto tecnico Guglielmo Marconi, all'interno del plesso scolastico di piazza Manuzio, dov'è stato necessario l'intervento dei soccorritori di un'ambulanza del pronto intervento sanitario per assicurare le cure al giovane di 17 anni aggredito, oltre ai Carabinieri che hanno effettuato gli accertamenti del caso.