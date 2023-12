L'arrestato è stato trattenuto presso le camere di sicurezza del Reparto Territoriale Carabinieri di Aprilia, in attesa del rito direttissimo presso il Tribunale di Latina, che verrà celebrato nella mattinata di oggi.

Il furto è avvenuto dopo che il malfattore aveva mandato in frantumi il vetro di una delle porte d'ingresso e si era introdotto all'interno del ristorante. I Carabinieri giunti sul posto subito dopo il furto, hanno visto fuggire il reo e si sono messi immediatamente al suo inseguimento.

Durante la decorsa notte, ad Aprilia, i Carabinieri della Sezione Radiomobile del locale Reparto Territoriale, nell'ambito delle attività di prevenzione e repressione relative al fenomeno dei furti commessi in danno delle attività commerciali, traevano in arresto, al termine di un lungo inseguimento protrattosi nelle campagne dell'hinterland, un 42enne, di nazionalità rumena, resosi responsabile del furto della cassa automatica di un ristorante di Aprilia, con all'interno il relativo incasso.

