Il 30 novembre scorso, i Carabinieri del N.O.R.M. – Sezione Operativa- di Formia, davano esecuzione all'ordine di applicazione di misura cautelare personale per la custodia in carcere, emesso dall'A.G. di Cassino, nei confronti di un uomo classe 1972, originario del napoletano ma residente a Formia, per i delitti di estorsione, commessi in modo continuato nel tempo, con l'aggravante di averle indirizzate a persona ultrasessantacinquenne.

Nello specifico, l'autore era già stato arrestato in flagranza di reato dai militari dell'Arma locale lo scorso 13 settembre, allorquando aveva preteso, con reiterate e violente minacce nei confronti di un'albergatrice di Formia, di non pagare il pernotto all'interno della sua struttura, anzi intimandole persino di consegnargli del denaro millantando di appartenere ad una nota famiglia camorristica. A seguito di tale episodio, posto in regime di arresti domiciliari, nei mesi di ottobre e novembre perseverava nelle proprie condotte illecite richiedendo ulteriore denaro a titolo estorsivo nei confronti di altro albergatore, al quale già nel precedente mese di agosto u.s. era riuscito a sottrarre circa 9 mila euro, e verso un avvocato di Formia, a cui aveva estorto 200 euro il precedente mese di settembre. Gli accertamenti svolti dai militari del N.O.R.M. davano quindi adito alla competente A.G. di aggravare la misura degli arresti domiciliari in atto, disponendo a carico del malvivente il trasferimento presso la Casa Circondariale di Cassino.