Nella giornata di ieri, i Carabinieri della Stazione di Aprilia, nel corso di un servizio perlustrativo effettuato nei pressi della stazione ferroviaria, procedevano al controllo di una donna di nazionalità rumena destante sospetto.

Effettivamente la 43enne, con a carico numerosi precedenti di polizia per reati contro il patrimonio commessi nella Capitale nei pressi della stazione ferroviaria di Roma Termini, da accertamenti esperiti nell'immediatezza dai militari, risultava colpita da un provvedimento di divieto di dimora nel Comune di Aprilia emesso il 15 marzo 2022.

La cittadina rumena è stata deferita all'A.G. per violazione del foglio di via obbligatorio.