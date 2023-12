Alle ore 19.00 circa di ieri, in Fondi, località Torre Canneto, lungo l'argine dell'omonimo canale, un pescatore di 73 anni, mentre si preparava ad approntare l'attrezzatura da pesca con la canna in carbonio che aveva tra le mani, è entrato accidentalmente in contatto con i sovrastanti cavi dell'alta tensione, venendo investito dalla forte scarica elettrica che lo faceva sbalzare all'interno del canale.

Una pattuglia dell'Aliquota Radiomobile Carabinieri della Compagnia di Terracina, prontamente intervenuta, soccorreva l'uomo portandolo fuori dall'acqua, praticandogli il massaggio cardiaco e la respirazione bocca a bocca unitamente al personale sanitario del 118 sopraggiunto, tentando di riattivargli la circolazione sanguigna.

Nonostante le procedure di soccorso attivate, l'uomo decedeva poco dopo per arresto cardio-circolatorio da folgorazione.